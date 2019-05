Alla scoperta dell'Argentina approcciando il tango

Una sabato alla scoperta dell'Argentina. L'appuntamento si terrà alle 18 in via Bezzecca 10 organizzato dall'associazione Inzir-Viaggiatori in circolo. "Conosceremo l’Argentina attraverso il suo ballo più famoso, il Tango - spiegano gli organizzatori -. Sarebbe riduttivo identificare il tango come un semplice ballo; si tratta infatti di un’espressione artistica che racconta tanto sopra la cultura e le tradizioni di un’intera nazione". Alle 18 ci sarà una spiegazione teorica di cos’è il tango, la sua storia e le sue regole; mentre alle 18.45 verranno insegnati i primi passi per chi si approccia per la prima volta a questa disciplina A partire dalle 20 un ricco buffet per tutti i partecipanti a cui farà seguito la Milonga, l’occasione dove ballare tango a tutti i livelli per tutta la serata. Il costo della serata è di 8 euro. L’evento è riservato ai possessori di tessera Arci. E’ possibile sottoscrivere la tessera direttamente al circolo.