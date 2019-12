Alla scoperta della "Modigliana misteriosa" con passeggiate e racconti

Modigliana, antico Comune della “Romagna Toscana” dal bellissimo centro storico medioevale. Un luogo dove la storia si confonde con la leggenda come quella del famigerato “Baratto”. Alcune zone della cittadina, dense di suggestioni antiche, sembra siano infestate dalla presenza di fantasmi. Dal 25 dicembre fino al 6 gennaio, viene tenuto acceso un fuoco al centro del paese, il cosiddetto “zoc”, reminescenza di una antico rituale. Sabato 4 gennaio si percorrerà a piedi un itinerario notturno, partendo dal “Ponte della Signora” ed arrivando fino alla Rocca dei Conti Guidi. Sosteremo raccontando e recitando in alcuni di questi luoghi per un itinerario tra Storia, Leggenda, Folklore…Mistero.

Al termine del pomeriggio, ore 20.30 circa, verranno offerti assaggi di pane, salsiccia, pancetta e il "mandrolato di Modigliana", dolce tipico locale. Tutto intorno al fuoco acceso nella piazza. L'iscrizione è obbligatori: contattare tramite Whatsapp (Stefano) 329 2015682 (niente sms e chiamate, solo Whatsapp). Messenger sulla pagina https://www.facebook.com/stefano.baiocchi.7; e-mail: stefanobaiocchi70@gmail.com (oggetto: "Modigliana Misteriosa"). Il ritrovo è fissato Piazzale Enzo Ferrari 1 nei pressi della piscina comunale. Il percorso è lungo circa 3 chilometri e la durata sarà di circa 2 ore. Non è un trekking, è una passeggiata turistico culturale. Vengono consigliate scarpe comode e abbigliamento adatto alla stagione. Non adatto ai bambini.