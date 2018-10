"Alla scoperta della natura in città", appuntamento con il WWF

Anche Forlì e Cesena Domenica 7 Ottobre si preparano a presentare l’Evento Nazionale WWF URBAN NATURE “Alla scoperta della natura in città”, con due iniziative distinte entrambe con proposte che mirano a far riscoprire la natura che ci circonda nelle aree urbane.



Forlì dà appuntamento ai cittadini alle ore 15.00 al Parco Franco Agosto, con una passeggiata alla scoperta degli alberi presenti nel parco, in collaborazione con l’associazione “Oltre il giardino”. Con punto di ritrovo presso la fontana di Romagna Acque, l’esperto Ivano Zecchini racconterà ai partecipanti come distinguere e riconoscere le principali specie arboree presenti, le caratteristiche botaniche, il loro utilizzo. Durante il percorso, ad un esemplare di albero per ogni tipologia verrà fissata una targa di riconoscimento, contenente il nome e una piccola scheda descrittiva.



A Cesena invece l’appuntamento è alle ore 10.00 di mattina sul Lungo Savio, con ritrovo al Ponte di Legno, Via N. Macchiavelli, (di fronte all’ entrata della nuova sede del Polo Universitario di Cesena, prima del sottopassaggio ferroviario), dove il Naturalista Geografo Daniele Zavalloni responsabile dell’Ecoistituto di Cesena ci condurrà, insieme agli attivisti del WWF FC, in una camminata lungo le sponde del fiume per analizzare questa presenza importante che attraversa la città.



INFO: WWF Forlì-Cesena: mail: forli-cesena@wwf.it - FB: WWF Forlì-Cesena