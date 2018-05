Alla scoperta di storie e reperti: guida per un giorno...al museo

Sabato 26 maggio apertura del Museo Civico Don Giovanni Verità di Modigliana, per le visite guidate dai giovani ciceroni.

Dalle ore 15.00 alle 18.00 i ragazzi dell'Istituto Scolastico S. Lega, saranno disponibili ad accompagnare i visitatori all'interno del rinnovato Museo Civico Don Giovanni Verità alla scoperta di storie, documenti, reperti e altri oggetti che qui sono conservati. Guida per un giorno… al Museo è un progetto realizzato nell'ambito delle Politiche Giovanili, insieme all'assessorato alla Cultura, in collaborazione con i docenti dell'Istituto Scolastico,

rientra nel programma 2017/18 del Consiglio Comunale dei Ragazzi e coinvolge alunni volontari dalla quarta primaria alla terza secondaria. Saranno ben 31 i giovani ciceroni che per tre giorni si alterneranno nelle visite guidate, prima per gli alunni della scuola media, poi per tutto il pubblico interessato. Le visite saranno realizzate a gruppi, con inizio ogni 30 minuti. Il pomeriggio si chiuderà con l’Incontro con l’Autore Raffaella Lupo per la

presentazione del suo libro, Edizioni del Loggione, MISTERI E MANICARETTI CON PELLEGRINO ARTUSI. L’incontro si svolgerà nel Cortile interno del Museo alle ore 18.00

La finalità del progetto Guida per un giorno… al Museo è quella di promuovere la partecipazione dei ragazzi alla vita civile del nostro paese, di educarli alla conoscenza ed al rispetto del nostro patrimonio storico-culturale, bene comune da valorizzare e far scoprire alla comunità. La volontà è quella di proseguire anche nel prossimo anno scolastico con altri appuntamenti Guida per un giorno… in altri luoghi cari e importanti del nostro territorio . Certi che questa sarà per i ragazzi una importante esperienza, di crescita e di scoperta, confidiamo nella più ampia partecipazione del pubblico per la buona riuscita dell'iniziativa e soprattutto per premiare l'impegno dei nostri giovani ciceroni!