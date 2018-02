Alla scuola Palmezzano approda lo spettacolo teatrale "Ciccioni"

Sabato 10 e sabato 17 febbraio, approda alla scuola Palmezzano dell’Istituto Comprensivo 2 lo spettacolo teatrale “Ciccioni”, per la regia di Denio Derni e Stefania Polidori, a cura delle associazioni Sartoria Teatrale e Amando. La rappresentazione, nata dal proficuo incontro tra il mondo del teatro e quello della medicina, mette in scena obesi ed ex obesi in cura al reparto di Chirurgia Endocrina dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni, per riflettere insieme sul tema della salute e per promuovere corretti comportamenti alimentari. Al termine della rappresentazione gli studenti della classe 3D, coordinati dalle Professoresse Lentini e Costa, presenteranno agli specialisti del reparto alcuni dati ricavati da un'indagine sugli stili di vita, condotta tra gli alunni delle classi seconde, coinvolte nel progetto scolastico sull’alimentazione "Merendiamo", promosso dalla Professoressa Girolimetto. Sabato 17 febbraio interverrà anche il Dott. Alberto Zaccaroni, Dirigente di Chirurgia Endocrina e coordinatore del team bariatrico dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. “Ciccioni”, inoltre, è entrato a far parte delle linee di prevenzione e promozione della salute dell’amministrazione comunale, che ha appoggiato e condiviso il progetto fin dai suoi albori.