"Alle cinque della sera", incontri e parole in libertà

Udi Forlì - Archivio Udi Forlì-Cesena, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità del Comune di Forlì, invita la cittadinanza tutta alla rassegna di incontri di presentazione libri e confronto sulle tematiche femminili dal titolo “Alle cinque della sera. Parole in libertà.” La rassegna si svolgerà presso il giardino della sede Udi in via Albicini 25 a Forlì (ma in caso di maltempo sarà nella sala interna), e presenterà tre diverse autrici che attraverso i loro scritti apriranno un dialogo libero con il pubblico.

Si comincia Giovedì 21 Giugno alle ore 17,00 con la presentazione del libro Cilai di Alba Piolanti. Dialoga con l’autrice Alice Melandri e al termine della serata sarà possibile degustare un tipico cibo romagnolo.

Secondo appuntamento Giovedì 26 Luglio, sempre alle 17,00, in cui Marisa Fabbri e Brunella Turci dialogheranno con Marina Mengarelli Flamigni autrice del libro Buone ragioni. In conclusione potremo goderci insieme una fresca merenda estiva.

Infine, terzo ed ultimo appuntamento Giovedì 30 Agosto, sempre c/o la sede UDI, sarà la volta di Petronilla, l’arte di cucinare con quello che c’è di Margharet Evangelisti e Sara Magnoli. A dialogare con le autrici Angelamaria Golfarelli. In conclusione di serata e di rassegna assaggi di alimenti senza glutine.