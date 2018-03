Altrove, spettacolo teatrale dal vero...con location segreta

Riceviamo e pubblichiamo

"Il Dipartimento Interprovinciale per la Promozione e Valorizzazione dello Spettacolo dal Vero (D.I.P.V.S.V.) Vi invita alle ORE 18.00 di DOMENICA 8 APRILE per la rappresentazione di: "ALTROVE, SPETTACOLO TEATRALE DAL VERO"

presso: OMISSIS (il luogo della rappresentazione verrà reso noto nei giorni antecedenti lo spettacolo)



LO SPETTACOLO È COMPLETAMENTE GRATUITO

In questa particolare occasione lo spettacolo si svolgerà in un ambiente chiuso e riscaldato e NON sarà necessario portare con se oggetti destinati a offrire appoggio alla persona (Sedie).



Lo spettacolo è principalmente rivolto al pubblico delle piccole e remote comunità della collina romagnola, per questo motivo il luogo della rappresentazione verrà rivelato all'esterno del paese solo il giorno prima della rappresentazione, sarà in ogni caso a meno di un'ora di auto da Cesena.



"Altrove" è sicuramente un'ottima occasione per vedere uno spettacolo teatrale divertente in una cornice suggestiva e per scoprire i piccoli borghi delle colline romagnole, con i loro paesaggi, la loro memoria, le loro storie, il loro folclore."