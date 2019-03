Un inedito Amleto nello spettacolo "Un Principe"

Martedì 26 Marzo alle ore 21 andrà in scena 'Un Principe', rivisitazione dell'Amleto di William Shakespeare ad opera della compagnia teatrale Occhisulmondo. Il teatro messo in scena da questi attori indaga il linguaggio del corpo e il significato del movimento nello spazio, attraverso lo studio delle azioni e dei processi emotivi.



“Abbiamo scelto di interrogarci sull’arte dell’attore, eliminando ogni orpello dalla scena. Lo spazio vuoto e 7 attori: niente di più. Evocare un ambiente, un momento preciso, nel quale lo spettatore insieme all’attore compie l’atto creativo attraverso l’immaginazione. Abbiamo scelto di sviluppare una drammaturgia che mettesse in evidenza dell’opera shakespeariana la caduta di una stato, il marciume della società, l’avidità e la perdita di responsabilità. Si, perché se un classico deve servire a qualcosa, a nostro avviso oggi deve essere letto e raccontato, mettendo in evidenza il rapporto che esso ha con la società in cui viene rappresentato" afferma Massimiliano Burini.



Al termine dello spettacolo gli artisti incontreranno il pubblico; l'incontro sarà moderato da 2 ragazzi del laboratorio teatrale del liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, all'interno del progetto "Il luogo dello sguardo".

