Amore da marciapiede, prestazioni teatrali a pagamento

Dopo il successo delle repliche del 2017, QAOS torna con "AMORI DA MARCIapiede" il 28 Gennaio 2018 dalle ore 18:00 in una location d'eccezione: l'Orto del Brogliaccio.

QAOS presenta una serata in cui l’amore è virato al tema più scabroso e… marcio, la prostituzione: "AMORI da MARCIapiede", un immaginario bordello allestito all'Orto del Brogliaccio (Entrata via Giovine Italia angolo Via Curte) domenica 28 Gennaio 2018 dalle ore 18:00 con testi originali sulla di Davide Linari e Annalisa Licata e altri liberamente ispirati da Pierpaolo Pasolini, Dacia Maraini e altri, riadattati da Alberto Sebastian Ricci e dal cast.

Una maitresse agée, prostitute, gigolò e papponi faranno entrare il pubblico in un sordido mondo fatto di gioie, dolori, speranze, squallori ma anche ironia e divertimento. In varie location del bordello, monologhi, esibizioni, canzoni, scene e altro a tema sesso e prostituzione intratterranno gli intervenuti che per una notte diventeranno Clienti che sceglieranno di intrattenersi con l'entraîneuse o gigolò che più attrae loro... non senza prima aver passato la visita di un emerito sessuologo. I Clienti sceglieranno, quindi, di scoprire il velo sulle tristi, particolari e, a volte, surreali storie di Manila, la prostituta dal cuore semplice; Alessandro, il ragazzo di vita; Rita, la squillo blogger; Denise, la trans; Carla, la prostituta poetessa; Amelia, la baby squillo un po’ strega; Manuel, il cam-boy; Alyssa, la ragazza di strada rumena; Bambina, violentata e mai amata; Nadia, l’accompagnatrice squillo da nightclub; Claudio, il cliente “malato” di sesso; Helena, la prostituta senza futuro; Alba, dai ricordi di bimba; il pappone Mickey e la sua pupa, Anna Maria; e Milly, la prostituta matura e disillusa...

PRENOTAZIONE CONSIGLIATA (posti limitati: spettacolo itinerante senza posto fisso consigliato a un pubblico adulto – si può accedere anche a spettacolo iniziato e si consiglia la prenotazione come garanzia d'ingresso al: 0543 540185 – tkts@qaos.it o al 3664987681.