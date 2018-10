"Amore, Sparami!", la compagnia Teatro di Sabbia interpreta Woody Allen

Amore, Sparami! è un atto unico comico della Compagnia Teatro di Sabbia tratto dal testo teatrale “Central Park West” di Woody Allen che va in scena domenica 21 ottobre al Teatro Testori di Forlì alle 18.00. Il tema è quello di sempre: l’amore e il tradimento. Due coppie si confrontano e scontrano nel bizzarro tentativo di ritrovare una normalità di coppia e di vita che – come spesso accade in Allen - risulta anomala, ipocondriaca e nevrotica. Lo spettacolo è ricco di battute divertenti ed irriverenti, carico di quella comicità nevrotica e vertiginosa che da sempre caratterizza le produzioni del grande regista e scrittore americano.

Lo spettacolo è in bianco e nero. Follia e ragione. Amore e odio. L’idea registica alla base dello spettacolo è questa, infatti: il doppio, il contrasto, l’opporsi di forze costruttive e distruttive che determinano l’evolversi di un vicenda che precipita verso il cataclisma, per poi risolversi nel più semplice dei modi: ridendo. I personaggi si scagliano l’uno contro l’altro, in un susseguirsi di battute a catena di grandissima comicità; personaggi nevrotici quasi all’inverosimile, eppur così naturali, umani e così vicini a noi tanto da creare un meraviglioso legame con il pubblico, che ride perché si rivede e perché sa che forse – alla fine – può dire di non essere così folle. Forse. La scena è volutamente spoglia, riempita con semplici oggetti “scagliati” con rabbia: due sedie, un tavolo, fogli, alcolici, fazzoletti e semi di zucca. Tutto qui. Tutto bianco e nero. La follia sembra non aver colore. La scelta di una scena così semplice si lega soprattutto al fatto che il testo si recita da sé: le parole sono veloci, le battute serrate e dinamiche. Il testo di Woody Allen è il vero spettacolo. La vera scena. La musica? Rigorosamente dal vivo, affidata ad un pianista che accompagna la vicenda con semplici motivetti anni ’80. Le luci? Fredde, cinematografiche, chirurgiche e a contrasto. E il pubblico? Ride. Tanto basta.

Costo dei biglietti 5,00 € (under 27) e 10,00 € (intero).