Anche una delegazione francese sfilerà in costume a "Modigliana Doc"

Nell’ambito della Sagra “Modigliana Doc – Sangiovese in festa” la popolazione darà il benvenuto ad una delegazione dei gemelli francesi del paese di Monbazillac. Sfileranno ufficialmente per le vie alle ore 9,30 domenica 22 aprile p.v. nei costumi tradizionali della loro regione del Bergerac, insieme ad un nostro gruppo di figuranti. Porteranno poi in piazza i loro prodotti tipici: Vini rossi, rosati, bianco secco, bianco dolce di Monbazillac Doc dell’Azienda Chateau Poulvere, di proprietà della famiglia Borderie. Vini rossi e bianco dolce di Monbazillac Doc dell’Azienda Chateau Vieux Touron di proprietà della signora Gagnard. Oltre a ciò l’Azienda di Philipe e Laura Sutel porterà prugne dolci, produzione tipica di quella zona ed altro ancora. Tutto questo per contraccambiare la visita che fece la nostra Amministrazione in quella località nel maggio 2016 per firmare l’atto di Gemellaggio ed in seguito sottoscritto il 30 aprile 2017 qui a Modigliana . Infatti in esso si afferma: “…Il fine di stabilire un legame simbolico per sviluppare strette relazioni economiche e culturali…”. Se vogliamo costruire un’Europa unita si deve iniziare sempre dal basso o meglio dalle piccole quotidianità delle faccende umane.