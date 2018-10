Andrea Scanzi al Mentore: porta in scena "7 maestri d'Italia + 1"

Sabato 20 ottobre si aprirà il sipario sulla stagione di prosa al Teatro Mentore di Santa Sofia. Alle 21.00, Andrea Scanzi porta in scena "7 maestri d'Italia + 1": da Fabrizio De Andrè a Don Gallo, da Ivano Fossati a Edmondo Berselli, da Arrigo Sacchi a Marco Simoncelli, da Giorgio Gaber a Roger Waters.

Andrea Scanzi racconta 8 grandi personaggi che ha avuto la fortuna di incontrare nella sua ventennale carriera di giornalista e scrittore. Ognuna di queste figure ci ha insegnato qualcosa, anzi molto. Chi la vicinanza agli ultimi, chi l'umanità; chi la rivoluzione, chi l'eclettismo; chi lo spirito di squadra, chi il gusto per l'impresa solitaria; chi la coerenza, chi l'insoddisfazione permanente come continuo stimolo per la creatività.

A fine spettacolo, avremo visto otto istantanee di altrettanti maestri che ci rendono orgogliosi di vivere, con loro, questi tempi sbandati.



“Siamo impazienti di accogliere Scanzi sul palco del Mentore e dare, così, il via alla stagione teatrale 2018/2019 – dice l'assessora alla cultura Isabel Guidi. Il cartellone è ricco di grandi nomi e siamo soddisfatti della campagna abbonamenti, in cui abbiamo avuto numerose riconferme di vecchi abbonati e, per la prima volta, un buon numero di nuovi, giovani abbonati provenienti anche dai paesi limitrofi.”



Lo spettacolo è compreso nei carnet "Cumulativo" e "Prosa". Per info e prenotazioni dei singoli biglietti: teatromentore@gmail.com, 349.9503847. Ingresso 25 euro, ridotto 22 euro.