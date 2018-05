Venerdì 11 maggio presso il mondadori Bookstore di Forlì lo scrittore Andrea Simone presenta il libro "Due uomini e una culla". Dialoga con l'autore Fabio Gavelli, scrittore e giornalista del Resto del Carlino



Questa è la storia di Anna, che nasce il 2 agosto 2014, in un sabato sera di un’estate californiana neanche troppo calda. Anna è una bambina particolare: ha due papà. È stata scelta, decisa, voluta e concepita da due uomini.



"Tutto è nato nel novembre 2012, quando io e il mio compagno Gianni abbiamo sentito il desiderio di avere un figlio: eravamo iscritti nel registro delle unioni civili e ci siamo detti “Perché no?”. In pochi mesi è iniziato l'incredibile viaggio: da Milano a Los Angeles a San Francisco. Abbiamo conosciuto una donatrice che ha donato l’ovulo e una portatrice che ha portato Anna dentro di sé per nove mesi. Quando è venuta al mondo ci ha resi gli uomini più felici della terra. In Italia ci hanno sostenuto e incoraggiato tutti. Ancora oggi posso dire che sia stato il viaggio più incredibile della nostra vita, perché proprio durante quel viaggio è nata una bambina serena e felice, la gioia e l’orgoglio dei suoi papà. Frequenta la scuola inglese, parla due lingue e ogni giorno impara qualcosa. Anche lei però ci insegna tanto."



Andrea Simone Giornalista e blogger, nasce nel 1974 a Milano dove vive e lavora. Nella seconda metà degli anni Novanta, poco più che ventenne, inizia a lavorare come speaker radiofonico dei notiziari in alcune emittenti private milanesi. Parallelamente fa un po’ di doppiaggio televisivo e nel 2005 supera l’esame di Stato da giornalista professionista.

