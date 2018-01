Andrea Zorzi sale sul palco e diventa "Il pallavolista volante"

Dopo le festività natalizie, riprende la Stagione Teatrale al Mentore di Santa Sofia.

Primo appuntamento del 2018 è con uno spettacolo di prosa davvero particolare: a calcare il palcoscenico santasofiese sarà, infatti, Andrea Zorzi, il famoso pallavolista.

Sabato 13 gennaio, alle ore 21.00, andrà infatti in scena La leggenda del pallavolista volante, spettacolo di Nicola Zavagli e Andrea Zorzi, interpretato dal noto atleta insieme a Beatrice Visibelli, per la regia di Nicola Zavagli. La pièce è una produzione della compagnia Teatri d’Imbarco.

Un pallavolista del calibro di Andrea Zorzi, campione nell’Italia dei fenomeni allenata da Julio Velasco, in scena con uno spettacolo davvero unico nel suo genere. Un grande campione del passato, oggi giornalista, un gigante (in ogni senso) che ha segnato la storia della nostra pallavolo sale sul palcoscenico di un Teatro che magicamente si trasfigura in un campo di gioco.

Ed ecco attraverso la biografia di un fuoriclasse, dipanarsi un racconto teatrale dove la vicenda personale s’intreccia alla storia e al costume, dove la luminosa carriera di uno sportivo viaggia attraverso la cronaca e la storia di un Paese.

Accanto a lui l’attrice Beatrice Visibelli che con ironia e divertimento lo guida nel viaggio della sua vita e della sua carriera sportiva, raccontando e incarnando gioiosamente i personaggi che lo hanno accompagnato fin dall’infanzia. Si dipinge così un affresco di paesaggi italiani, dalla campagna veneta degli anni settanta fino ai nostri giorni, dai racconti di un’adolescenza complessata, alla formazione di uno sportivo e poi di un campione. Con le vittorie e le sconfitte del gioco e della vita. Uno spettacolo per scoprire in leggerezza la filosofia dello sport, il suo insegnamento morale. In scena si gioca anche la partita tra sport e teatro, tra sport e cultura, per metterli finalmente alla pari.

Lo spettacolo è compreso nei carnet di abbonamenti "Cumulativo", "Prosa + Musica" e "Prosa".