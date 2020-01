Immersione nella natura con il trekking dell'Acquacheta

Un trekking puro, per un'immersione totale nella natura. Si cammina compiendo un anello circondati da splendidi paesaggi; un'escursione guidata tra boschi, cascatelle e antichi edifici per osservare in particolare la cascata dell'Acquacheta citata da Dante Alighieri nella Divina Commedia è in programma il 19 gennaio.



Ritrovo tassativo alle 9.00 al Parcheggio di Piazza XXV aprile a San Benedetto in Alpe.

Percorso : San Benedetto in Alpe – Balze Trefossi – Romiti- La Caduta - San Benedetto in Alpe. E' previsto un pranzo al sacco.

Prezzo : Euro 12,00 a persona

Iscrizione obbligatoria e info: Whatsapp (Rocco) 333 386 3936; Messenger: https://www.facebook.com/rocco.penazzi

Lunghezza del percorso: 14-15 Km

Dislivello max : 400 m

Durata : ore 6,00 circa

Guida: Rocco Penazzi

Abbigliamento da trekking adatto alla stagione.

La guida si riserva di non ammettere all'escursione chi non avesse un abbigliamento/attrezzatura adeguati

In presenza di condizioni meteo estreme l'evento potrebbe essere annullato.