Anffas, buon 60esimo compleanno... con Flash Mob

L’Associazione Anffas Nazionale compie sessant'anni.

Sessant'anni di attività per promuovere l’inclusione sociale delle persone con disabilità congenita, ed aiutare le famiglie nella cura quotidiana del congiunto.

Festeggiamo la grande famiglia Anffas, la quale ha combattuto grandi battaglie e a raggiunto grandi conquiste fatte per e con le persone con disabilità e loro famiglie, una storia che continua giorno dopo giorno con tante sfide e tanti traguardi ancora da raggiungere per il concreto e pieno rispetto dei diritti delle persone con disabilità.

L’Associazione Anffas onlus di Forlì in occasione del 60° compleanno il 28 marzo 2018 organizza un Flash Mob alle ore 11 presso la piazza Saffi.

Lanceremo tanti palloncini per far festa ma anche per mantenere alta l’attenzione sulle tante problematiche legate alla disabilità.

Siete tutti invitati a partecipare e lanciare assieme a noi un palloncino oltre a gustare la crostata che verrà offerta a tutti i presenti.

Questa giornata è organizzata grazie la partecipazione dei Lions club Forlì Cesena Terre di Romagna, Lions club Forlì Giovanni de Medici, Istituto per la formazione professionale Techné, Cooperativa Sociale Tangram, Istituto Professionale “Ruffilli”, Liceo Classico G.B. Morgagni