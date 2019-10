Cani, gatti, cavalli, ma anche tante altre specie da ammirare con "Animali i Fiera"

C’è sempre tempo per dimostrare amore verso gli animali, ma a Forlì per due giorni è impossibile non lasciarsi avvolgere dal fascino e dalla meraviglia di tutte le forme di vita animale: il 12 e 13 ottobre torna alla Fiera di Forlì “Animali in Fiera” e la manifestazione dedicata a tutta la famiglia festeggia il suo 10° compleanno con una veste e una proposta ulteriormente arricchite.

Visitare la rassegna, organizzata da Romagna Fiere sotto l’attento controllo dei servizi veterinari della sanità pubblica, significa esplorare il nostro pianeta e scoprire tutte le specie che lo popolano: dagli animali da compagnia a quelli che ritroviamo nelle fattorie romagnole, dai rettili agli uccelli, dai cavalli alle specie rare ed esotiche. Tutto corredato da mostre, concorsi, conferenze, esibizioni, laboratori didattici per adulti e bambini, percorsi di conoscenza e divertimento, una vasta selezione di accessori, prodotti per l’alimentazione e la toelettatura dei nostri amici.

Animali in Fiera è strutturata in sezioni ed aree tematiche. “Reptilius” è il contesto nel quale si potranno ammirare serpenti, anfibi, sauri, insetti di ogni tipo, aracnidi, roditori e una sezione di acquariologia con pesci tropicali. Oltre 100 espositori qualificati provenienti dall’Italia e dall’estero condurranno il pubblico alla scoperta di animali insoliti e affascinanti con una sezione speciale dedicata alla mostra-mercato di tartarughe. Oltre 2.000 esemplari proposti in fiera tra testuggini terrestri, acquatiche e palustri, provenienti da tutti i continenti. Tornano anche le coloratissime Carpe Koi con l’All Italian Koi Contest 2019: un concorso dedicato alle carpe giapponesi e ai Goldfish.

“Psittacus” è la mostra ornitologica organizzata dall’Associazione Romagnola Canaricoltori che offre l’opportunità di osservare e conoscere esemplari rari e selezionati della coloratissima famiglia dei pappagalli. L’edizione 2019 presenterà anche una forma rinnovata di “Mostra Scambio di Fine Estate” in collaborazione con la Federazione Ornicoltori Italiana.

L’amatissima “Aja Romagnola”, a cura dell’Associazione razze e varietà autoctone romagnole, ripropone in fiera la fattoria tradizionale delle nostre campagne, allestita come un percorso didattico-divulgativo che guiderà adulti e bambini nella storia e nella cultura rurale. Saranno in esposizione bovini, asini, suini, ovini-caprini, polli e altri avicoli di razza romagnola, fauna selvatica autoctona, lepri e conigli, oche, tacchini e pavoni. Per i bambini il programma riserva “Il gioco dell'oca”, la “Tana della cavia”, “Schiaccia la noce” e tanto divertimento con “La casa dei coniglietti” e “Mamma lepre e i suoi leprotti”.

“Pianeta Animali” e “Mini Farm” sono due aree dove ammirare rapaci, ibis, gru e piccoli mammiferi e tanti altri animali esotici ed insoliti. Tra questi specie cosiddette “nane”: coniglie con prole al seguito, chiocce con pulcini, anatre e anatroccoli, maialini, pecore, capre e conigli nani.

Tante le novità di questa 10ª edizione, a partire da “Oasi in Fiera”, un angolo di pace, una riserva dove ritrovare l’ecosistema delle stupende aree fluviali del nostro territorio.

ARVAR, nell’ambito dei suoi progetti di ripopolamento e salvaguardia delle razze di uccelli trampolieri e anatidi, allestirà e curerà uno spazio divulgativo nel quale saranno collocati pannelli per l'identificazione degli uccelli e una mostra sulle "zone umide".

Si potranno osservare dal vivo svariate specie di uccelli acquatici come trampolieri e passeracei, tantissimi anatidi quali anatre, oche e cigni e alcune varietà rare e bellissime: fenicotteri, aironi e una coppia di gru.

Ancora più ricca l’area cinofila con “La Tana del Lupo”. In esposizione Lupi Italiani, Pastori Maremmani, il Lupino del Gigante, Abruzzese, Lupo di Saarsol e tanti altri. Sarà presente la Squadra cinofila “Il Ciliegio” che spiegherà la relazione conduttore-cane e darà vita a un’esibizione con cani della Protezione Civile. Nelle giornate di sabato e domenica si presenteranno cani da lavoro, da guardiania, conduttori con cani che si esibiranno dimostrando le varie relazioni che intercorrono fra uomo e animale e infine uno spettacolo con i cani della Protezione Civile Le Aquile di Lugo.

Assieme ai cani, non possono mancare i gatti ed ecco che torna “Forlì in Gatto”, manifestazione ufficiale del libro genealogico del gatto di razza. Un World Show con i gatti più belli del mondo in gara, organizzato da Felinia Eventi. Si sfideranno in prove di bellezza, oltre 300 gatti da concorso del circuito World Cat Federation, per la gioia di tutti gli amanti di questi magnifici animali.

Arricchito sarà il 6° Salone del Cavallo, al cui interno si potrà vivere il mondo equestre a 360 gradi.

Un’ampia area nella quale Romagna Fiere intende divulgare la conoscenza e stimolare la passione per questi meravigliosi animali e favorire momenti di aggregazione per tutta la famiglia. La rassegna ospiterà ancora più scuderie, maneggi e centri equestri da tutto il territorio nazionale, con 80 meravigliosi cavalli che daranno vita nelle due giornate a dimostrazioni didattiche di varie discipline: dalla monta inglese a quella americana, dal dressage alle esibizioni di destrezza di cavalli andalusi, sino al Battesimo della Sella per i più piccoli, alla Casa dei Mini Pony, alle mostre di selle con il museo dedicato creato da Vincenzo Moffa.

ORARI: sabato e domenica 9:30 - 19:30

COSTO INGRESSO: intero 9,00 €, ridotto (over 65 anni, militari, disabili, invalidi) 7,00 €, gratis bambini fino a 12 anni.