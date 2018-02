"Animare story", una giornata di corti dedicata a bambini e famiglie

ll Sedicicorto film festival, festival di cortometraggi nazionali ed internazionali, vi invita nelle giornate di domenica 11 febbraio, 18 febbraio e 25 febbraio alle ore 16 presso il cinema-teatro S. Luigi di Forlì dove si terrà una meravigliosa occasione per tutti i bambini di poter visionare i migliori cortometraggi di animazione nazionali ed internazionali per l'infanzia.



Tali cortometraggi fanno parte di un'accurata selezione di tutte le edizioni del festival “ANIMARE” che si svolge a Cesenatico ogni estate, durante il mese di luglio, di cui quest'anno si svolge l' ottava edizione.



Per i bambini l'ingresso sarà gratuito (l'ingresso è a pagamento solo per gli adulti accompagnatori) ed avranno la possibilità di votare il loro cortometraggio preferito, creando una baby giuria e di partecipare ad un concorso artistico disegnando uno dei cortometraggi visionati nel corso delle tre domeniche.



In più il festival offrirà un premio speciale per classe più presente nell'arco dei tre appuntamenti: