Le opere di Anny Wernert alla fiera contemporanea

Quadri a tematica forte, quelli presentati da Anny Wenert alla Fiera Contemporanea di Forlì: dall’incendio europeo articolato in trittico alle cattedrali inattuali, dal ritratto di Annalena Tonelli al dittico sull’11 settembre. Anny evidenzia i moti dell’animo, le pulsioni interiori, la continua ricerca lirica e spirituale e produce visivamente una pittura d’impeto, ora che torna al figurativo, che rivela la perizia tecnica a cogliere la fisicità e insieme l’interiorità del personaggio o del momento raffigurato.

Nella serie delle cattedrali nella suggestiva evanescenza nel trattamento cromatico si legge tutto l’astrattismo passato. Rappresentano, oltre ad un ricordo dell’infanzia, lo stupore di fronte alla bellezza e, insieme, un richiamo alla preghiera: l’architettura, infatti, fa sì che ci si senta avvolti e protetti dalla religiosità. Non casuale, rispetto all’attualità, l’omaggio ritrattistico ad Aurelio Saffi, attualmente esposto in Casa Saffi per le celebrazioni cittadine, dichiara l’ammirazione per i nobili lineamenti che richiamano l’integrità morale e ideologica del grande protagonista del Risorgimento.