L'anteprima di "Ibrida": il corpo femminile nell’arte e il linguaggio dei videoclip

Doppio appuntamento, sabato 13 aprile a Forlì, a cura di Francesca Leoni e Davide Mastrangelo, Direttori Artistici di Ibrida - Festival delle Arti Intermediali, come preludio alla quarta edizione del Festival (in programma dal 26 al 28 aprile).

Dalle 10.30 alle 13, negli spazi di Palazzo Romagnoli, ha luogo la conversazione Il potere del corpo (femminile): "L’incontro sarà dedicato all’influenza e al potere del corpo, in particolare quello femminile, nella sperimentazione audiovisiva contemporanea - suggeriscono i Direttori Artistici - Alla fine degli anni Sessanta nasce la video performance nella quale l’artista contemporaneo, in particolare di sesso femminile, finalmente si riconosce e rivendica il proprio corpo come forma più alta d’espressione artistica. Ecco che il corpo diventa ora una tela sulla quale dipingersi, ora un oggetto da mettere alla prova. Il video diventa una seconda pelle.

Sul tema dialogano Elisabetta Di Sopra, video artista, i Direttori Artistici di Ibrida Festival Francesca Leoni e Davide Mastrangelo e lo storico dell’immagine in movimento Bruno Di Marino.

Alle ore 17, presso la ​Libreria d'arte contemporanea Marmo è in programma la presentazione del volume Segni, sogni, suoni. Quarant'anni di videoclip da David Bowie a Lady Gaga di Bruno Di Marino (Meltemi Editore, 2018): "Dopo oltre trentacinque anni dalla nascita di MTV - la prima emittente mondiale dedicata alla musica da vedere - il linguaggio del videoclip è totalmente mutato, amplificando sempre di più le interferenze con gli altri media e gli intrecci con il contesto delle arti visive".



Ingresso libero e gratuito a entrambi gli appuntamenti.