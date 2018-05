L'estate scalda i motori: arrivano le anteprime dei "Mercoledì del Cuore"

Il centro storico di Forlì scalda i motori per i "Mercoledì del Cuore", l’evento che anima l’estate in città. La rete di "Forlì nel Cuore" (che conta oltre centotrenta associati tra negozi, locali, bar e ristoranti, patrocinati dalle asociazioni di categoria) anche quest’anno si è organizzata per accendere l’estate con eventi, concerti, dj set, performance artistiche, sportive e iniziative culturali per tutti i cittadini, adulti, ragazzi e famiglie. I negozi rimarranno aperti per lo shopping serale (le vetrine saranno illuminate dalle collezioni estive, con sfilate e offerte speciali), mentre i bar e i ristoranti si potranno gustare aperitivi accompagnati da musica, performances di artisti e menù a tema che potranno dai godersi nei dehor all’aria aperta degli associati al circuito "Forlì nel Cuore".

Anche quest’anno l’estate cittadina inizia a scaldare i motori con le anteprime dei "Mercoledì", il 23 e 30 maggio: due serate per assaporare le atmosfere di festa che poi partiranno in grande stile già da mercoledì 6 giugno. Anche quest’anno grande protagonista sarà lo sport, il Comune di Forlì Assessorato allo sport, in collaborazione con Forlì nel Cuore, affiancherà ad integrare il programma dei "Mercoledì del Cuore" con iniziative a carattere sportivo firmate Forlì Città Europea dello Sport 2018, realizzando una vetrina dal 13 giugno in Piazza Saffi per lo sport forlivese, l'associazionismo e il volontariato sportivo che ne sono la struttura portante. La via che come sempre si farà carico di rappresentare maggiormente lo spirito sportivo sarà Corso Mazzini, che dal 20 giugno si vestira da vera e propria vetrina sportiva dove sarà possibile assistere anche quest’anno ad esibizioni e vere e proprie dimostrazioni delle varie discipline delle associazioni sportive della città.

Ma quest’anno, ancor più di ogni edizione precedente, le iniziative si integrano nel tessuto cittadino, con il cuore dei "Mercoledì" che batterà in undici diverse piazze coinvolte tra cui Piazza Saffi, Piazza della Misura, Piazzetta San Carlo, Piazza del Duomo e Piazza Morgagni. Fulcro delle attività sarà come sempre la grande e bellissima Piazza Saffi, dove si troveranno le associazioni di volontariato e tante realtà dedicate a famiglie e bambini, tra le quali la Croce Rossa Italiana, vero e proprio partner delle iniziative. al suo interno si alternerà musica, cultura, teatro, dj’s e tanti spettacoli tra cui il “fantastico” Silent Party del 13 giugno. Un altro gradito ritorno è quello degli agricoltori con il loro street market in cui trovare ogni prodotti agro alimentari a Km O e a prezzi “equo”.

Anche in tutte le altre piazze ci sarà da divertirsi, la musica sarà protagonista assoluta in Piazza della Misura e in Piazzetta San Carlo dove a farla da padrone saranno le sonorità latine. Ma anche in Piazza XX Settembre troveranno spazio i music party e Piazza Morgagni ospiterà il suo tradizionale festival nei mercoledì di giugno. Anche il cuore di Piazza Cavour batterà al tempo dei Mercoledì con i suoi eleganti dehor estivi ed ristoranti con i loro menù da gustare prima o dopo una bella passeggiata per le vie del centro. Sono tante quelle in cui gli associati si stanno organizzando per non fare mancare il divertimento a cittadini e turisti. Corso Diaz e Via delle Torri come di consueto saranno tra le principali promotrici di musica, cultura e coinvolgimento e Via Giorgio Regnoli sarà la via dell’artigianato e delle arti così come Corso Garibaldi che ospiterà le opere dei migliori artisti e artigiani alimentari del territorio.

L’offerta culturale sarà come sempre ampia, anche grazie all’apertura serale dei principali Musei e delle Chiese come Palazzo Romagnoli, i Musei San Domenico e la Chiesa di San Giacomo e San Mercuriale, questo grazie alla sinergia con il Servizio Cultura e Musei del Comune di Forlì. Un’occasione da non farsi scappare per scoprire e godere delle bellezze artistiche fiore all’occhiello della nostra città. Anche la saletta del Chiostro di San Mercuriale ospiterà tutti i mercoledì come anno scorso l’area espositiva con le più interessanti mostre fotografiche a cura del Foto Cine Club di Forlì. Per scoprire tutti i dettagli ed il programma completo, restate collegati con i nostri canali web e social: www.forlinelcuore.it e www.facebook.com/ForliNelCuoreOfficial