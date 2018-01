Antiche tradizioni per moderne evoluzioni: fare Tikkun

Ci sono particolari periodi nell’anno in cui possiamo riconnetterci più facilmente alle tradizioni, le festività comandate ne sono un esempio, che professiamo un credo religioso o meno. In realtà sono momenti speciali in cui avremmo l’occasione per nutrire un dialogo con noi stessi e il nostro potenziale evolutivo. Natale, Pasqua o le più pagane Halloween o Martedì Grasso sono ricorrenze che siamo socialmente invitati a celebrare, probabilmente sappiamo quale poteva essere il significato di queste ricorrenze in passato ma, oggi? Qual è la valenza che rimane oltre al tempo e alla devozione? Si avvicina il periodo della Quaresima, che le genti dell’antico testamento praticavano per purificarsi dai propri peccati, vestendosi di sacchi, coprendosi di cenere e digiunando. Che significato può avere quindi oggi osservare un periodo di sobrietà? E perché proprio in questo momento dell’anno? Corpo, Parola e Mente potrebbero trarne beneficio? Nella mistica ebraica addirittura ci sono pratiche che aiutano a riparare azioni e comportamenti. Fare Tikkun significa infatti rettificare o correggere. Ecco allora uno spazio di dialogo in cui riflettere insieme sull’esistenza di un calendario dell’anima, uno scandirsi di festività e ricorrenze che ci aiutano a ricordare qualcosa di importante sul piano della nostra evoluzione e, dei relativi periodi di preparazione necessari per poter cogliere al massimo queste occasioni ed effettuare il giusto Tikkun.

Il 2 febbraio a titolo gratuito, si svolgerà a Forlì una serata a tema presentata da Altri Percorsi, un’associazione di promozione sociale che dal 2012 si propone di riscoprire vecchie usanze e tradizioni e riportarle a nuovo splendore.

Altri Percorsi è figlia della modernità e dei suoi bisogni ed opera con l’intento di riportare a nuova vita l’antica sapienza; l’uomo moderno è un fenomeno totalmente nuovo e, non possono essere utilizzati i metodi tradizionali esattamente come sono, poiché l’uomo moderno non è mai esistito prima. Il corpo è cambiato, la qualità della mente è cambiata, così come l’atmosfera e la sfera di pensiero.