Antonio Moresco racconta "Il grido" alla rassegna letteraria di Modigliana

Prosegue la rassegna letteraria "Modigliana legge" organizzata dalla Biblioteca Don Giovanni Verità che ha da poco inaugurato i nuovi locali in Piazza Matteotti, 7.

Antonio Moresco, una delle voci più significative della letteratura italiana, presenta Il grido (SEM 2018) lunedì 22 ottobre. L’ultimo libro di Moresco, è opera ardita a detta dello stesso autore: “un libro dove butto il ferro a fondo, vuoto il sacco e mi prendo tutti i rischi possibili e immaginabili, perché questo non è il momento della prudenza, ma dell’inconciliabilità, dell’intransigenza, dell’ardimento” (L’Indice dei libri del mese, intervista di Orazio Labbate a Antonio Moresco – 16 luglio 2018). Come recita la quarta di copertina: “Sotto i nostri occhi sta succedendo una cosa enorme, che non vogliamo vedere: le nostre sono le prime generazioni umane a vivere al cospetto di un'estinzione di specie”. Non saranno dimenticate le fiabe, un argomento imprescindibile del percorso narrativo di Moresco, a partire dalle ultime uscite, due libri preziosi: Fiabe da (SEM 2017), volume illustrato da Nicola Samorì, artista di fama internazionale, e Fiaba a bianca (Rizzoli Lizard 2018).

Dialoga con l'autore Luigi Sebastiani, poeta lughese edito da Perrone Editore con “Gli atti della disperanza”, sua opera prima.

Appuntamento alle 20:30 in sala Bernabei, al piano primo del civico n. 5 di Piazza Matteotti, Modigliana.