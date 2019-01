Antonio Ramberti e l'Amore ai tempi dell'Avvocato Cinico, uno strano incontro musicale

Venerdì 4 gennaio alla Rimbomba di Bertinoro si tiene il concerto di Antonio Ramberti e l'Amore ai tempi dell'Avvocato Cinico. Inizio del concerto: ore 21.30.

L'Avvocato Cinico e il Maestro Antonio Ramberti si incontrano per la prima volta il giorno 4 gennaio 1999 a Savignano sul Rubicone all'ombra della statua di Giulio Cesare, che si affaccia sul Fiume Rubicone. I due si guardarono negli occhi per qualche centinaio di secondi, e poi fecero conoscenza, scambiandosi un'infinità di gentilezze come solo due persone che non si conoscono affatto possono fare. Dopo qualche ora di cordialità, galanteria, bei gesti e belle parole immotivate, si salutarono con un inchino spropositato e se ne andarono l'uno in direzione Cesena, l'altro in direzione Rimini. Da quel giorno non solo non si incontrarono più, ma non vollero neppure sapere nulla l'uno dell'altro, quasi a voler decretare che per la stima reciproca e per ottimizzare i rapporti tra due persone è più che sufficiente un breve confronto molto amichevole di qualche ora.

E' notizia clamorosa quindi il fatto che i due abbiano deciso di rincontrarsi dopo esattamente venti lunghi anni da quel giorno. Tante cose sono cambiate da allora, sono diventati entrambi cantautori (il che ha causato una notevole decrescita del tenore di vita di entrambi), hanno le barbe lunghe, i loro sogni si sono volatilizzati negli anni duemila, come i piccioni di Corso Vendemini. Uno non ha figli, l'altro si, ed è l'unica cosa che non li accomuna.

Saranno ancora cordiali? La loro stima reciproca sarà rimasta ingiustificatamente immutata? Proveranno l'emozione propria di chi non si vede da tanto tempo e non covava alcun desiderio di farlo? A questi e altri quesiti di interesse collettivo, quasi pari allo zero, l'Avvocato e il Maestro daranno risposte incerte a suon di canzoni.

Tutto questo accadrà venerdì sera 4 gennaio 2019, al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro, nel cuore del centro storico, in via Mainardi 14, dove si divideranno il palco con estrema cortesia, nel rispetto dei tempi andati e in quelli che presumibilmente arriveranno tra altri vent'anni.

Ingresso con tessera del Circolo.