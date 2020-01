Antonio Righetti, lo storico bassista di Ligabue, porta il suo rock a Forlì

Venerdì 17 gennaio, ore 22, all'Ottantadue music club di Forlì spazio al rock-blues di Antonio Righetti, detto “Il Rigo”, è conosciuto al grande pubblico principalmente per il suo ruolo di bassista della band di Luciano Ligabue.

In realtà, Righetti ha alle spalle numerose esperienze, sia personali (con il gruppo Rockin’ Chairs in cui militavano Robby Pelatti e Mel Previte anch’essi già al fianco del Liga) che vicino a grandi artisti, tra cui Willy De Ville, Elliott Murphy, The Gang e Edoardo Bennato.

Dopo un EP in inglese di cinque brani (“Songs from a room volume 1”) del 2005, nel 2007 Rigo inizia la produzione del suo secondo lavoro da solista, giungendo nel 2009 alla pubblicazione dell’esordio sulla lunga distanza Smiles and Troubles. Nel 2011 esce invece il libro “Autoscatto in 4/4”. Sempre nello stesso anno viene realizzato il secondo disco Profondo basso, che comprende brani strumentali. L’anno successivo fonda la propria etichetta, la Rigo Records, con cui pubblica Solo, lavoro di cinque canzoni prodotte da Rigo assieme a Robby Pellatti.

Ingresso libero.