Antropocene, un viaggio all'origine dell'epoca umana

Dopo il grande successo della prima visione lo scorso 21 Novembre, torna con una nuova data Antropocene, un viaggio visivo senza precedenti, alla scoperta di come l'uomo abbia cambiato la natura. Un viaggio in sei continenti, narrato dalla bellissima voce di Alba Rohrwacher, per accostare i diversi modi nei quali l'uomo sta sfruttando le risorse terrestri e modificando la Terra come mai prima, più di quanto facciano i fenomeni naturali.



L'appuntamento è martedì 10 dicembre, ore 21:00, alla Sala San Luigi in via Luigi Nanni 14 a Forlì.



Biglietto 5€ senza prenotazione, posti limitati per cui se vuoi assicurarti il posto vieni in anticipo! Biglietteria aperta dalle 19:30. Seguirà un dibattito libero

Organizzato da Cooperativa Equamente , LVIA - Forlì nel Mondo e Fridays For Future - Forlì

Una parte del ricavato della serata va a sostegno delle associazioni organizzatrici