"Aperi-cinema" di carnevale al San Luigi

Terzo appuntamento con le serate cinema per il popolo universitario di Forlì organizzate dalla Sala San Luigi.

Lunedì 12/02/2018 "APERICINEMA DI CARNEVALE" con aperitivo+proiezione del film "WONDER".

La novità: sarà possibile partecipare anche in maschera con un premio per il costume più votato.

La serata inizierà alle ore 19.30 con l'aperitivo organizzato dalla Società Sportiva San Biagio, e proseguirà con la proiezione del film alle ore 21.00. Il tutto si svolgerà in pieno centro storico alla la Sala San Luigi, con aperitivo allestito sul palco della sala più antica di Forlì e la possibilità di gustare le pietanze della serata tra le poltrone di un vero e proprio cinema.



BIGLIETTI:

Aperitivo+proiezione Euro 6,00

Solo proiezione: Intero 5,00 - Ridotto 4,00 - Universitari 3,00“