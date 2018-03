Apericena di beneficenza per le donne vittime di violenza

Mercoledì 28 marzo alle ore 19:30 la Fondazione Zoli in collaborazione con il Centro Donna Forlì, presenta un apericena di beneficenza di raccolta fondi per la casa rifugio per le donne vittime di violenza nel Comune di Forlì.

L'appuntamento si svolgerà nei locali di Viale Bologna, 288. Nell'occasione sarà possibile visitare la mostra di Silvia Bigi "L'albero del latte" a cura di Nadia Stefanel.

Prenotazione obbligatoria entro il 23 marzo a centrodonna@comune.forli.fc.it