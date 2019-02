Apericinema per la giornata internazionale della donna con "We want sex"

L'appuntamento per l'apericinema della Sala San Luigi di Forlì è l'8 marzo con "We Want Sex", un film dal tema attuale e che vede come suo punto cardine, la diseguaglianza tra uomo e donna nell'ambito lavorativo.

Il film di Nigel Cole è ambientato a Dagenham, Essex nel 1968. La fabbrica della Ford dà lavoro a 55mila operai e a 187 donne, addette alla cucitura dei sedili per auto in un'ala fatiscente, dove si muore di caldo e piove dentro. In seguito ad una ridefinizione professionale ingiusta e umiliante, che le vorrebbe "non qualificate", le operaie danno vita con uno sciopero ad oltranza alla paralisi dell'industria e alla prima grande rivendicazione.

L'evento è organizzato dall'Associazione studentesca universitaria Koinè e Sala San Luigi che vi propongono il seguente programma: alle 19.00 aperitivo con Koiné Forlì; alle 21.00 la proiezione del film "We Want Sex".

arà possibile usufruire del pacchetto APERICINEMA - FILM + APERITIVO ad € 7,00.

La serata farà parte della rassegna di eventi organizzata dal Comune di Forlì in occasione della Giornata Internazionale della Donna.