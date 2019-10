Un'area verde alla Cava nel ricordo del "gigante buono" Poldo: organizzato un aperitivo di beneficenza

Venerdi 4 ottobre al Big Bar di via Campo degli Svizzeri è in programma un aperitivo per raccogliere fondi a favore dell'associazione "Poldo and friends". L'associazione è nata da un'idea degli amici e familiari di Alessio Mosconi (per tutti Poldo) dopo la sua prematura scomparsa ad inizio anno. Il primo obiettivo dell'associazione è l'allestimento di un'area verde comunale nel quartiere Cava proprio a pochi metri dall'abitazione di Poldo.

Quello di venerdi, in programma alle 19, non è il primo evento organizzato dall'associazione, infatti il mese scorso a Formentera, dove Poldo lavorava nel campo della ristorazione, alcuni amici hanno organizzato un torneo di calcio con lo stesso scopo della serata del prossimo 4 ottobre. Il torneo ha attirato moltissime persone, amici di Poldo, colleghi e non solo, riscuotendo un gran successo e dimostrando ancora una volta quanto "il gigante buono" fosse ben voluto da tutti.