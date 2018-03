"Aperitivi pedagogici", appuntamento in via Giorgio Regnoli

Nell’ambito della serie di incontri “ Gli aperitivi pedagogici”, l’associazione SCUOLA VIVA organizza per mercoledì 28 marzo, ore 18.00 al Ferri§menta, in via G.Regnoli, la presentazione del libro di Laura Lama, , “Insegnante e studente- La delicata relazione nella scuola di oggi”. Il testo illustra, tra l’altro, un progetto di “tutoraggio” attualmente in atto in due istituti forlivesi. Per chi lo desidera, è possibile fermarsi dopo la presentazione per un apericena.