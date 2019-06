Aperitivo in piscina con il trio acustico JoLi' & Co

La Locanda dei Fondi (via Nazionale 20 – Dovadola), fresca di nuova gestione, inaugura gli aperitivi in piscina con il primo appuntamento live in programma venerdì 21 giugno dalle ore 19.30.

A esibirsi nella splendida location sarà il trio acustico JoLi' & Co. composto da Licia Spazzoli (voce) e Giorgia Venditto (voce), accompagnate per l'occasione dalla chitarra di Giorgio Fabbri. Il trio propone un viaggio attraverso i brani più celebri di oltre mezzo secolo di storia musicale, declinati in una proposta originale e ricercata. Le voci armonizzate e le trame acustiche si intrecciano in un racconto sonoro inedito, dando vita ad atmosfere raffinate e sempre coinvolgenti.

JoLi & Co. nasce nel 2017 dall'incontro tra Licia Spazzoli e Giorgia Venditto, i cui percorsi musicali si intrecciano in un progetto acustico ricercato, avvalendosi della collaborazione di più musicisti. A dialogare con le voci armonizzate delle JoLi sarà il 21 giugno il chitarrista polistrumentista Giorgio Fabbri.

Musicista di grande bravura, Fabbri ha iniziato il suo percorso suonando con Fred Bongusto e inciso per artisti famosi e colonne sonore di film western di Ennio Morricone; ha suonato per Albano, Rita Pavone, Franco Simone a Marcella Bella, Rino Gaetano.

Ad intrecciarsi con la performance musicale sarà la proposta gastronomica del locale con il ricco buffet preparato per l'occasione dagli chef.