Un aperitivo di inclusione per sconfiggere le barriere contro la disabilità

Lunedì 27 gennaio, presso la Fiasca di via Oberdan a Forlì, si svolge un’edizione speciale dell’ora dell’aperitivo. I ragazzi disabili di CavaRei sono i protagonisti accogliendo gli avventori insieme allo staff di sala e al bar.

La Fiasca e CavaRei hanno in comune la loro nascita da progetti di rigenerazione urbana e si incontrano in questo evento per dare senso e concretezza alla parola inclusione.

Un’occasione per i giovani disabili di fare esperienza e mostrare le proprie abilità come camerieri e baristi in uno dei locali di Forlì.

Parte dell’incasso della serata sarà devoluto ai progetti “Dopo di Noi” di CavaRei.

Appuntamento alla Fiasca dalle 18,30 alle 21,00. E’ gradita la prenotazione al numero 392 3668100.