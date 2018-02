Aperitivo solidale per l'acquisto di un'ambulanza

Appuntamento venerdì 2 marzo alle ore 19 al Jump Cafè per un aperitivo solidale a favore di Elcas, la cooperativa che si occupa del trasporto di pazienti non critici per visite o terapie e che impiega tra il suo personale anche persone con disabilità, appositamente addestrate in tecniche di soccorso, di emergenza e di guida.

Elcas ha lanciato la campagna di crowfunding dal titolo “85mila chilometri di speranza” per comprare un’ambulanza con l’aiuto di più persone possibili e sulla piattaforma Ginger è possibile fare una donazione al link: https://www.ideaginger.it/progetti/85mila-km-di-speranza.html

Ospite dell’appuntamento di venerdì sarà il cantautore e chitarrista forlivese Marco Franchini, diplomato al Musicians institute di Los Angeles e docente di chitarra armonia e teoria presso Cosascuola Music Academy, che ha solcato i palchi più importanti d'Italia, membro della band Matrioska fino al 2017 e ora in procinto di vedere l’uscita del suo prossimo EP. Franchini presenterà la sua musica e alcune cover.

Ogni dono sarà valorizzato attraverso “ricompense” speciali a seconda dell’importo: da un ringraziamento pubblico sulla pagina Facebook di Elcas alla possibilità di partecipare a un corso di rianimazione cardio-polmonare, fino alla partecipazione a un corso di guida sicura. La donazione va da un minimo di 5 euro a somme illimitate utilizzando PayPal, carta di credito o bonifico.

Aperitivo (analcolico) e buffet: 10 euro

L’hastag che accompagna l’iniziativa è #BeMyHero.