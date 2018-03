Aperte a tutti le audizioni per l'Orchestra multietnica Acafolk

Sabato 31 marzo alle ore 15 a Forlì presso la sede di Cosa Scuola Music Academy si terranno le Audizioni per l'Orchestra Multietnica Acafolk aperte

a tutti. Il progetto Acafolk, realizzato da Cosa Scuola Music Academy di Forlì in collaborazione con Materiali Musicali di Faenza e Associazione dei

Camerunensi di Forlì vuole realizzare un'orchestra multietnica di folklore romagnolo che sappia tramandare la migliore musica della nostra terra alle

nuove generazioni. A quelle nuove generazioni di romagnoli e di italiani, agli immigrati e ai cittadini europei ed extracomunitari presenti sul

territorio romagnolo che non conoscono il miglior liscio dei maestri Secondo e Raoul Casadei, ma anche di Borghesi e Castellina, e di Nicolucci,

Bergamini e Montefiori, per citare i piu' grandi maestri, realizzandola in chiave rinnovata attraverso tale orchestra che sara' composta da musicisti

romagnoli e da cittadini italiani, europei, di seconda generazione ed extracomunitari per un vero grande incrocio di culture musicali capaci di

portare avanti la grande tradizione della musica di Romagna diretti dal vivo dal Maestro Moreno Conficconi, in arte Moreno Il Biondo inmpegnato sui

progetti musicali del Grande Evento e di Extraliscio. Il progetto ha vinto il bando MigrArti 2018 ed è sostenuto dal Mibact.