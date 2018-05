Aperte le iscrizioni al premio letterario nazionale "Città di Forlì"

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla quindicesima edizione del Premio Letterario Nazionale "CITTÀ DI FORLÌ", organizzato dal Centro culturale "L'ortica" con patrocinio di Comune di Forlì, Provincia, Consolato della Repubblica Slovacca, Dipartimento di Interpretazione e traduzione, Società Dante Alighieri, Istituto Bulgaro di cultura e vari organi di informazione.

Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:

Premio "Sandra Mazzini" per la poesia inedita in lingua italiana. Ogni concorrente deve inviare 3 poesie inedite, mai premiate in altri concorsi, della lunghezza massima di 30 versi ciascuna, in 7 copie dattiloscritte, anonime, debitamente titolate e spillate in gruppi da 3. Va unita alle opere una busta chiusa contenente i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono dell'autore ed eventuale e-mail, e titoli delle poesie inviate, autorizzazione al trattamento dei dati personali e attestazione che si tratta di opera inedita di propria creatività;

Premio "Luciano Foglietta " per la traduzione, riservata quest'anno alle seguenti lingue: bulgaro, francese, inglese, portoghese, russo, slovacco, spagnolo, tedesco. Ogni concorrente dovrà inviare la versione italiana inedita di tre poesie (lunghezza minima 10 versi – lunghezza massima 50 versi) dello stesso poeta straniero contemporaneo (sec. XX-XXI), scelto dal traduttore, unitamente ai testi editi o inediti in lingua originale, in 9 copie dattiloscritte, anonime, debitamente titolate e spillate in gruppi da 3, indicando il nome e la lingua dell'autore tradotto. Va unita alle opere una busta chiusa contenente i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono ed eventuale e-mail del traduttore, nome dell'autore straniero scelto e titoli delle poesie tradotte, autorizzazione al trattamento dei dati personali e attestazione che si tratta di traduzione inedita di propria creatività;

Premio "Irene Ugolini Zoli" per la prefazione a un volume di poesie. Inviare tre copie del volume edito non anteriormente al 2012, indicando nome e cognome del prefatore, indirizzo, numero di telefono, eventuale e-mail e autorizzazione al trattamento dei dati personali. È accettato l'invio sia da parte di case editrici che dagli stessi prefatori;



Premio “IN Magazine” per la prosa inedita. Inviare un racconto inedito, mai premiato in altri concorsi, della lunghezza massima di 5 cartelle editoriali (30 righe per 60 battute, a cartella) in 5 copie dattiloscritte, anonime, e una copia in file, senza indicazione dei dati dell’autore, all’indirizzo e.mail: centroculturalelortica@gmail.com. Va unita all’opera una busta chiusa contenente i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e.mail dell’autore e titolo del racconto; autorizzazione al trattamento dei dati personali e attestazione che si tratta di opera inedita di propria creatività. Gli stessi dati vanno inseriti in un file a parte che accompagna la spedizione a mezzo e.mail.

I concorrenti di età inferiore ai 14 anni, dovranno indicare la data di nascita all’esterno della busta contenente i dati anagrafici.

Non è richiesta alcuna tassa di partecipazione.

Le opere dovranno essere inviate, per posta ordinaria, entro e non oltre il 28 Maggio 2018 al Centro Culturale L'Ortica - Via Paradiso, 4 - 47121 Forlì (indicando la/le sezione/i a cui si partecipa). Tel. e fax: 0543/092569, e-mail: premiocittadiforli@anardia.it.

Non sono accettate le opere inviate a mezzo posta celere e a mezzo e-mail (escluso il racconto di cui alla sezione prosa inedita). Il materiale inviato non sarà restituito. I libri di poesia verranno donati a biblioteche e scuole locali.

I vincitori del primo premio dell'edizione precedente non potranno, in questa edizione, concorrere nella sezione in cui hanno vinto.



Premi:

Al primo classificato:

della sezione a): pubblicazione della poesia vincitrice sul quotidiano Il Resto del Carlino

della sezione b): pubblicazione della poesia vincitrice, con testo a fronte, sul quotidiano Il Resto del Carlino

della sezione c): opera dell'artista Irene Ugolini Zoli (1910-1997);

della sezione d): servizio speciale sulla rivista In Magazine, con intervista all’autore e pubblicazione del racconto vincitore, al secondo classificato pubblicazione del racconto sulla rivista Avis notizie, e al terzo classificato pubblicazione del racconto sulla rivista letteraria L’Ortica.

Ai secondi e terzi classificati delle sezioni a) b) e c): oggetti in ceramica realizzati artigianalmente e offerti da Ceramiche Artidea di Meris Giardini, opere d’arte offerte da alcuni artisti e dall’Avis Provinciale di Forlì-Cesena, e opere letterarie; riceveranno premi anche i finalisti e segnalati di ogni sezione.

A vincitori, finalisti e segnalati, che saranno informati telefonicamente o a mezzo e.mail, sarà inoltre consegnato un artistico diploma realizzato da Over Cover Scriba.

Saranno conferiti anche i seguenti premi:

Premio La Cócla, offerto dal Centro di Educazione Ambientale di Forlì

e Premio Renzo Camporesi riservato agli under 14.

La premiazione avrà luogo alla fine di Settembre, a Forlì, all’interno della Cittadella del Buon Vivere. E' d'obbligo la presenza dei vincitori, pena la decadenza del premio, salvo comprovati e documentati motivi di impedimento, nel qual caso è consentita la delega.