Aperte le iscrizioni per il master di recitazione con Pino Quartullo

In programa il 2 e 3 marzo il Master Intensivo di recitazione con Pino Quartullo "Il drammatico comico".

Gli orari per entrambe le giornate sono: 10-13 e 14-18. Il master si svolge nella sede del Teatro delle Forchette.

La quota di partecipazione è di 180,00 euro

Le iscrizioni sono già aperte presso il Teatro delle Forchette, viale Bologna 304, a Forlì.

Attore, regista e produttore Pino Quartullo vanta una lunga carriera artistica. Inizia la sua carriera facendo l'attore al cinema e a teatro, facendo di questa sua duttilità il suo tratto distintivo. Nel 1982 Aldo Trionfo lo sceglie per recitare in 'Incantesimi e magie' e Giuseppe Patroni Griffi per la sua messa in scena de 'L'avaro' di Molière. Al cinema, nel 1988 interpreta il ruolo di Pietro in 'Piccoli equivoci', il film d'esordio cinematografico di Ricky Tognazzi. La sua prestanza fisica e la sua esuberanza di interprete lo rendono subito popolare e nel 1989 il suo volto viene scelto per il film tv 'Il vizio di vivere' diretto da Dino Risi.

INFO ED ISCRIZIONI

0543/1713530 - 339/7097952 - info@teatrodelleforchette.it