Riapre Rocca delle Caminate: anche una app per scoprire il percorso culturale

Dopo la chiusura al pubblico nel periodo invernale, Rocca delle Caminate sarà nuovamente visitabile dal 16 marzo, nelle giornate ed orari consueti, ovvero ogni sabato e domenica dalle 10 alle 19, con l’ultimo ingresso alle 17,30. Per facilitare la visita è stato realizzato un percorso culturale composto da 24 pannellature, divise in due parti: la prima racconta la storia delle origini, mentre la seconda si sofferma sulle vicende del Novecento. Inoltre è scaricabile gratuitamente da Appstore (Ios) e Google Play (android) l'app “Rocca delle Caminate”, utilizzabile come approfondimento del percorso culturale e anche come audioguida. Per visitare la Rocca le tariffe sono le seguenti: 7 euro (fino a 12 anni ingresso gratuito); i gruppi (oltre le 30 unità), i giovani dai 12 ai 18 anni e gli over 65 possono accedere con il biglietto ridotto di 5 euro, infine le persone diversamente abili e i loro accompagnatori usufruiscono dell’ingresso gratuito.