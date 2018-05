"Quante storie nella storia": aperture straordinarie per la Fanzinoteca d'Italia 0.2

Aperture straordinarie del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, con visita guidata per pubblico e classi della scuola secondaria, per la la XVII edizione della rassegna dedicata all’attività didattica svolta negli archivi storici emiliano romagnoli "Quante storie nella Storia". Che cos'è una Fanzine? Perché fare una fanzine? A queste domande e al fare proprio sarà posto un laboratorio dal titolo "Fare Fanzine in... Fanzinoteca!". Un laboratorio di realizzazione e mostra con documenti originali sulla produzione auto-edita delle fanzine, nei pomeriggi dall'8 al 11 maggio, nella sede fanzinotecaria.

Quindi, aperture con visita guidata rivolta al pubblico in generale e, più specificatamente, alle classi della scuola secondaria, incontri, iniziative didattiche e laboratorio di fanzine. Proposta per offrire validi spunti ed elementi concreti per un'efficace informazione, conoscenza, gestione e promozione del concetto fanzinaro nazionale, con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza dell'importanza dell'archivio fanzinaro come bene culturale e memoria storica collettiva. Inoltre, per mercoledì in occasione della Festa dell'Europa, la Fanzinoteca d'Italia 0.2 propone uno spaccato socio-culturale della produzione fanzinara europea, migliaia di fanzine provenienti da tutta Europa potranno essere visionate e lette dal pubblico.



Per la 17esima edizione di "Quante storie nella Storia.Settimana della didattica in Archivio" che si terrà dal 7 al 13 maggio in Emilia-Romagna, hanno aderito ad essa oltre 50 tra archivi ed istituti culturali distribuiti su tutto il territorio regionale, fra i quali anche il Centro Nazionale Studi Fanzine, come già fatto negli anni precedenti, per presentare, valorizzare e comunicare il patrimonio culturale fanzinaro. Si rinnova, quindi, l’annuale appuntamento con la manifestazione che, ideata per dare visibilità all’attività didattica svolta negli archivi storici emiliano romagnoli, rappresenta per gli enti che vi aderiscono un’occasione per la valorizzazione del proprio patrimonio archivistico. Tutte attività rivolte sia ad un pubblico adulto, sia, soprattutto, ai giovani, con la presenza importante di collaborazioni con istituti scolastici di ogni ordine e grado.

L’Ibc promuove dal 2003 la manifestazione al fine di favorire l'incontro tra archivi, scuola e territorio e di supportare gli enti nella loro attività di divulgazione alla cittadinanza del proprio patrimonio archivistico. Quante storie nella Storia nasce nel 2002 dall'Anai Associazione nazionale archivistica italiana - Sezione Emilia-Romagna, sostenuto dalla Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna, con l'intento di mostrare ad un più vasto pubblico le iniziative di alcuni archivi pubblici realizzate in collaborazione con le scuole. Individuare una “Settimana” dedicata alla didattica in archivio e realizzarne un programma generale per rendere immediatamente evidente la ricchezza delle proposte, apparve da subito lo strumento più efficace per stimolare enti, istituzioni e scuole a valorizzare il patrimonio documentario presente sul territorio. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni sull'esclusiva “Biblioteca delle fanzine” visitate il sito www.fanzinoteca.it o contattateci fanzinoteca@fanzineitaliane.it