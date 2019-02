Giorgio Sbaraglia e il suo ultimo libro "Cybersecurity"

Appuntamento con Giorgio Sbaraglia esperto di sicurezza informatica sabato 16 febbraio presso Libreria Mondadori Forlì c/o Mega Forlì dalle ore 10,30. Incontrerà il pubblico e firmerà le copie del suo ultimo libro “Cybersecurity kit di sopravvivenza. Il web è un luogo pericoloso. Dobbiamo difenderci!” (Editore goWare). Questo libro racconta come il cybercrime si è evoluto, con esempi e storie vere. Illustra le tecniche d’attacco, dal phishing ai ransomware, dai malware sugli smartphone all’uso sbagliato delle password.

E soprattutto spiega come fare per difenderci, con consigli utili per gli utenti e con approfondimenti tecnici per i più esperti. Tutto questo raccolto in un unico testo che mostra – a 360 gradi – che cosa è la cybersecurity, una disciplina affascinante e mai noiosa, che si evolve ogni giorno con nuovi attori e attacchi sempre diversi. Oggi nessuno può considerarsi al sicuro, perché gli attacchi sono sempre più frequenti e talora automatizzati.

Gli strumenti informatici sono importanti, ma il punto debole della sicurezza è sempre il fattore umano. È noto che oltre il 90% dei cyber attacchi sono causati da un errore umano: può bastare un click per perdere tutti i dati personali di un utente o per mettere in crisi un’intera azienda. Giorgio Sbaraglia, forlivese, svolge attività di consulenza e formazione per la sicurezza informatica e per il GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy). Tiene corsi su questi temi per molte importanti società italiane, tra le quali la prestigiosa Business School de “Il Sole 24 Ore”. Ha pubblicato per goWare anche il libro “GDPR kit di sopravvivenza”.

