Apre il Circolo Inzir, un punto di incontro per tutti i viaggiatori

Venerdì 8 febbraio inaugura un nuovo spazio culturale a Forlì, un locale aperto a tutti i viaggiatori e a coloro che vogliono condividere le proprie esperienze in giro per il mondo: si tratta del Circolo Inzir che apre i battenti in via Bezzecca 10. Il Circolo Inzir è un'associazione che promuove la cultura del viaggio come esperienza e scoperta. Uno spazio fisico, dove si tengono incontri, mostre fotografiche, corsi. Un punto di ritrovo dove vedersi e condividere la propria esperienza in viaggio. Un circolo fatto di persone che viaggiano per il Mondo.

Dalle 21 si parte con il primo appuntamento che prevede la presentazione delle attività di Inzir. I soci spiegano l'idea fondante del Circolo e raccontano l'esperienza del viaggio in tutte le sue forme: dalle escursioni in bici, al viaggio solidale, dal territorio locale agli angoli più remoti della Terra.

A seguire viene presentata una mostra e il calendario di eventi e workshop che il Circolo Inzir propone per le successive settimane. Fra gli appuntamenti ideati per viaggiatori esperti e non ci sono corsi di lingue con insegnanti esperti, workshop di fotografia e consigli di viaggio per i futuri associati. Segue poi un buffet. All'inaugurazione l'ingresso è gratuito e libero. Inzir è un Circolo Arci. Per informazioni scrivere a info@inzir.it, o consultare la pagina Facebook del Circolo.