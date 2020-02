Aquarius, emozione e talento con i "calzini spaiati"

Sabato 29 febbraio ore 21:00 al teatro di Dovadola si tiene il Musical "Acquarius" dei Calzini Spaiati. Liberamente tratto dal film Hair di Miloš Forman, uscito nelle sale nel 1979, Aquarius è un musical, dove la chiave è una sola: il valore della Libertà assoluta. Claude Bukowski lascia l’Oklahoma per New York, chiamato alle armi per la guerra del Vietnam. Pochi giorni prima della partenza, a Central Park, conosce un gruppo di hippies capeggiati da George Berger. I ragazzi lo convinceranno a passare in loro compagnia, i due giorni che gli restano prima di indossare la divisa. Qui conoscerà anche una ragazza, l’aristocratica Sheila, di cui si innamora. La lotta degli hippies ruota intorno al tentativo di creare un equilibrio tra l'armonia della vita comunitaria, i nuovi valori della rivoluzione sessuale, la ribellione pacifica contro la guerra e i valori conservatori dei genitori e della società. Claude, proveniente dal mid-west con il suo carico di valori tradizionali, incontrando il gruppo dovrà decidere se rigettare gli obblighi di leva, così come hanno fatto i suoi nuovi amici, o arruolarsi.

