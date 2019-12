Da venerdì 6 a giovedì 19 dicembre lo spazio espositivo Angolo Mazzini ospita la mostra Aquas 20, con le maioliche artistiche di Morena Moretti. La mostra è visitabile dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, Sabato dalle 16 alle 18 e Domenica dalle 10 alle 12.

Inaugurazione sabato 7 dicembre dalle ore 17.30. All'inaugurazione è presente anche l'artista Luigi Impieri in conversazione.

I venti pezzi unici protagonisti della mostra sono piccole costruzioni architettoniche, estremamente suggestive, eseguite secondo la tecnica plurisecolare conosciuta in tutto il mondo come "faience".

Queste maioliche faentine, realizzate completamente a mano, sono pezzi originali che evocano forti elementi della tradizione cattolica in grado di generare uno stato di suggestione in chi le osserva, anche grazie all'uso innovativo del colore.