ARCA SPA di Cesena apre a Forlì un nuovo Famila Market

Continua il piano di sviluppo e di riammodernamento della rete vendita di Arca S.p.A (Gruppo Unicomm).

Il supermercato già operativo dall’anno 2000 con insegna Super A&O, è stato oggetto di una ristrutturazione utilizzando il nuovo format già adottato in numerosi Famila del Gruppo.

Si tratta della seconda apertura nella zona forlivese dopo quella di via Bentivoglio.

“Il supermercato - afferma il Presidente Arca Spa Giovanni Baldacci- è stato completamente rivisto nella struttura e nel layout; un intervento che, dopo 19 anni di attività, si è reso necessario per rispondere alle nuove esigenze dei nostri clienti.

È caratterizzato da una più facile identificazione dei reparti in modo da rendere più veloce la spesa e da un’offerta merceologica più ampia con una serie di novità fra le quali un reparto Cantina Vini e Birre. La riqualificazione di alcuni servizi, accompagnata dalla nostra tradizionale convenienza, conferma il supermercato come punto di riferimento per la spesa quotidiana e speriamo che gli abitanti di Vecchiazzano ne siano contenti.”

Il nuovo supermercato, situato nel centro del quartiere, occupa circa venti persone e si sviluppa su una superficie netta di vendita di 700 mq. Oltre ai reparti Ortofrutta, Gastronomia, Carne, Surgelati, Grocery alimentare, Cura Casa e Cura Persona si connota per una serie di elementi caratterizzanti quali la Cantina Vini e Birre e novità assoluta, un angolo per la spremuta di arance self-service.

Il supermercato è stato oggetto di una ristrutturazione totale che consentirà un notevole risparmio energetico.

Il nuovo layout ha dato una più ampia visibilità ai reparti freschi evidenziando quelli più importanti.

Un altro elemento distintivo è costituito dalla corsia del benessere con l’esposizione di categorie merceologiche “salutistiche” quali legumi, semi e frutta secca naturale, gallette, prodotti a basso contenuto di grassi e “gluten free”.

È stato inoltre potenziato l’assortimento del reparto Ortofrutta, in particolare con le referenze di 4° e 5° gamma, l’angolo del biologico e l’angolo delle spremute che il cliente può fare in autonomia scegliendo il formato della bottiglia che preferisce.