Virtuosismi rock sul palco con Guigou Chenevier e Michel Mandel

A distanza di oltre un decennio, domenica 3 marzo alle 18.00, tornano all’Area Sismica Guigou Chenevier e Michel Mandel, indiscussi protagonisti della scena innovatrice francese fin dagli anni ’70.

Percussionista virtuoso, Chenevier è membro fondatore degli Etron Fou Leloublan, esponenti francesi di spicco del movimento “Rock in Opposition”. Ha inciso più di 50 dischi, di cui 4 in solo, e ha composto e preso parte a innumerevoli formazioni, quali i Volapük, Les Batteries, Body Parts, Encore + Grande, Octavo e ha collaborato con Tom Cora, Rick Brown, Richard Deutsch, Nick Didkovsky, Fred Frith, Charles Hayward, Marc Hollander, René Lussier, Phil Minton, Albert Marcoeur, Maguy Marin, Elio Martusciello e tantissimi altri. È il direttore artistico di Inouï Productions di Avignone.

Anche Mandel ha agitato e agita diversi ambiti artistici e diversi mondi musicali. Ha iniziato la sua carriera col pianista Hugues De Nolly in un duo votato alla contemporanea, per poi tuffarsi nella scena radicale francese con il Trio Arthur, Musicabrass e Volapuk. Parallelamente ha sviluppato il suo repertorio in solo, le cui performance sono da sempre memorabili e i progetti legati agli ambiti teatrali, come con Maguy Marin, e delle arti visuali, con Stern. Ha fondato il collettivo di Grenoble Forge e ha creato Tian Xia, con Marc Ducret e Dominique Pifarely. È fondatore di Matieres a Reflexions, realtà votata alla ricerca artistica non solo musicale.

Ingresso 12 euro

Area Sismica è un circolo Arci