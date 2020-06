Rinasce la musica live: sul palco Compagnia d’Arte Drummatica ed Eclissi

Ricominciano gli spettacoli di Area Sismica che propone il doppio concerto di Compagnia d’Arte Drummatica e della formazione estemporanea Eclissi, nata espressamente per volontà di Area Sismica e presente in residenza a Ravaldino in Monte dal 19 al 21 giugno.

Sabato 20 giugno, ore 21.30 in scena la Compagnia d’Arte Drummatica con la sonorizzazione di cortometraggi di animazione. La Compagnia è nata nel 1994 da un progetto di ricerca musicale e sonora di Mario Martignoni legata al mondo delle percussioni. Questo quintetto ha sviluppato in senso collettivo il progetto e ampliato i presupposti iniziali operando anche nel campo dell’educazione, proponendo “lezioni-concerto” per scuole e associazioni culturali, e anche un rituale di strada, buskers-show per vie e piazze.

Domenica 21 giugno, ore 21.30, spazio invece alla band Eclissi nata per volontà di Area Sismica come simbolica reazione al lockdown imposto dall’emergenza Covid-19, immaginando la nascita di un fiore dal fango. Un’occasione per ridare vigore a un pallino di Area Sismica, ossia dimostrare che le distanze tra gli ambiti musicali del presente esistono solo perché imposte.

I posti per gli spettacoli saranno limitati e preassegnati, la loro prenotazione dovrà avvenire via email a info@areasismica.it. In occasione della conferma della prenotazione verranno fornite le indicazioni legate al contenimento del rischio biologico richiesto dalla normativa vigente.

Ingresso 12 euro a concerto, 20 euro per entrambi gli eventi dei weekend.