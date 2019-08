Arene estive: il film "Un affare di famiglia"

Martedì 27 agosto, ore 21.15, a Santa Sofia, al Parco della Resistenza, torna di scena il cinema con il film Un affare di famiglia di Kore'eda Hirokazu.

In un umile appartamento vive una piccola comunità di persone, che sembra unita da legami di parentela. Così non è, nonostante la presenza di una "nonna" e di una coppia, formata dall'operaio edile Osamu e da Nobuyo, dipendente di una lavanderia. Quando Osamu trova per strada una bambina che sembra abbandonata dai genitori, decide di accoglierla in casa.

Biglietti: intero 6 euro, ridotto: 5 euro (under 14 - over 65).