Arriva a Forlì Gabriele Del Grande, reporter arrestato e poi rilasciato da Erdogan

Nella giornata di domenica 20 Maggio, il palco del Campus Festival ospiterà Gabriele Del Grande, regista e scrittore finito recentemente sotto gli occhi dei media, dopo le sue disavventure nella Turchia di Erdogan. La conferenza avrà inizio dalle ore 16 per la durata circa di due ore. L'intervento di Gabriele sarà accompagnato dalla presenza di docenti dell'Ateneo ancora in fase di conferma.

Gabriele Del Grande è un blogger e documentarista italiano. Da sempre vicino al tema dei migranti i suoi primi lavori sono legati a ricerche riguardanti i naufragi avvenuti nel Mediterraneo dal 1988 al 2005. Dopo le prime pubblicazioni decide di fondare il sito Fortess Europe e mettere tutto il suo materiale online. Successivamente viene consacrato come regista dal docufilm "Io sto con la sposa" del 2014 diretto insieme a Antonio Augugliaro e Khaled Soliman Al Nassiry e girato interamente in arabo.

Il 10 aprile 2017 viene arrestato in Turchia mentre cercava del materiale per il suo ultimo lavoro. Grazie alla mobilitazione generale viene rilasciato due settimane più tardi. E' per noi un grandissimo onore poter godere delle parole di Gabriele, per un occasione unica in zona. Un ringraziamento speciale ad Udu Forlì per aver fin da subito curato l'iniziativa. Durante tutto l'arco della Domenica sarà possibile acquistare, il suo ultimo libro "Dawla" e alcune copie delle sue pubblicazioni meno recenti..

L'ingresso al Campus Festival sarà per tutto l'arco dei 3 giorni ad offerta libera, accessibile da Piazzale Igino Lega oppure da Via San Pellegrino Laziosi. Il festival è inoltre aperto a tutti, non solo studenti, ma anche famiglie, professionisti e curiosi.