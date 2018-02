Arriva a Forlì la chitarra di Alessandra Novaga

Alessandra Novaga è una chitarrista con una solida formazione classica conclusa alla Musikhochschule di Basilea dove ha studiato con Oscar Ghiglia. Dopo molti anni trascorsi esclusivamente in ambito classico il suo corso artistico ha effettuato una svolta che l’ha portata a esplorare e frequentare solo i territori della sperimentazione, della composizione e dell’improvvisazione ridisegnando così il suo rapporto con il suono e la performance.

Fassbinder Wunderkammer parla di R.W. Fassbinder e del suo cinema. È stato un autore estremamente prolifico, circa quaranta film in 36 anni di vita vissuti con una intensità drammatica, una attività quasi sovrumana e una disperata ricerca di affermazione e accettazione. Ha affrontato diversi generi, dal gangster movie, alla coraggiosa rivisitazione del periodo nazista, ancora troppo fresco per i tedeschi, a un cinema più borghese in cui mette in luce quello che lui pensava dei rapporti umani: sopraffazione, violenza psicologica, un disperato bisogno di essere amati.

Questo progetto di Alessandra Novaga è un viaggio attraverso i tanti volti che Fassbinder ha saputo incarnare ma sempre con un’unica voce.

Molto interessata al teatro, Alessandra Novaga opera una ricerca anche in questa direzione, creando partiture musicali strettamente legate al testo e alla recitazione, collaborando principalmente con Elena Russo Arman, del Teatro dell’Elfo e con la compagnia Phoebe Zeitgeist. È la prima e unica chitarrista in Italia a suonare l’integrale di The Book of Heads di John Zorn e ha partecipato alla performance di Lee Ranaldo e Leah Singer Sight Inseen.

Artista di fama internazionale, ha pubblicato tre album in solo, La Chambre Des Jeux Sonores (Setola di Maiale), Movimenti Lunari (Blume) e Fassbinder Wunderkammer (Setola di Maiale).

