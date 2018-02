Arriva Arturo Brachetti con i suoi cento personaggi in una sera

Torna al Diego Fabbri il famoso trasformista Arturo Brachetti, che porterà nel principale teatro cittadino il nuovo spettacolo "Solo".

Solo è il nuovo “One Man Show” col quale Artuto Brachetti, il più grande attore-trasformista del mondo, girerà tutta Europa con una “galleria” di oltre 350 personaggi (di cui è capace di interpretarne 100 in una sola serata!). In scena porta la sua vasta esperienza artistica: quick change, illusionismo, sand art, mimo, ombre cinesi, laser… il suo repertorio è in continua evoluzione. Trai i numerosi riconoscimenti ricevuti nella sua carriera figurano il premio Molière (FR) e il Laurence Olivier Award (UK). Nel 2014 viene insignito del titolo di Commendatore dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Dopo il successo in Francia e Canada del varietà di illusionismo contemporaneo “Comedy Majik Cho”, dopo le due stagioni come giudice della trasmissione “The Best” in prima serata su TF1, dopo i 200.000 spettatori di Brachetti che sorpresa! e la regia dello spettacolo per i 25 anni di carriera di Aldo, Giovanni e Giacomo, Brachetti torna in scena con un vero e proprio assolo che affronterà la Francia, tutta l’Italia e proseguirà, poi, con altre tappe internazionali.